Bologna a metà tra il sogno Ibra, Kalinic o Kean

Saranno quasi sicuramente 4 gli innesti a gennaio per il Bologna. Il primo è stato concluso in estate e corrisponde al profilo di Nicolas Dominguez. Dopo la tegola Dijks quasi sicuramente si opterà per inserire anche un terzino sinistro nuovo di zecca nelle rotazioni di Mihajlovic. Mentre anche per il centro della difesa e dell’attacco si continuano a valutare profili per migliorare la rosa rossoblu.

Per quanto riguarda la fascia sinistra, i due nomi in pole position, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sono Federico Dimarco e Antonio Barreca. Il primo, in forza all’Inter, fatica a trovare spazio alle dipendenze di Conte e potrebbe fare buon uso di un eventuale prestito a Bologna. Il secondo invece di proprietà del Monaco e attualmente in prestito al Genoa, potrebbe tornare in Francia per poi partire nuovamente direzione Emilia. Non trova invece conferme la voce Nagatomo.

In attacco si aspetta invece la decisione di Ibrahimovic per poi eventualmente sondare il mercato in cerca di un nuovo bomber. Cutrone appare sempre più difficile, mentre resta in piedi l’ipotesi Kean, sul quale per si è rifatta avanti la Roma. Proprio i giallorossi potrebbero però lasciar partire Kalinic, profilo che non dispiacerebbe a Sinisa. Nessun interesse concreto invece per Zaza, solo voci sul granata.