Repubblica – Idea Cutrone

Sinisa Mihajlovic vuole una punta centrale, instaurando di fatto un braccio di ferro silenzioso con la società, che ha preferito non fare investimenti in estate. Ora, col mercato invernale alle porte e le richieste recenti del tecnico, l’argomento centravanti torna di moda.

Come riportato da Repubblica, accontentare Sinisa non sarà facile. Acquistare una punta da doppia cifra, sia in termini di gol che di spesa economica, al momento non è possibile, a maggior ragione se per la società un investimento importante in quel reparto è già stato fatto, Musa Barrow. Ma è difficile immaginare che, con Santander ai box fino a marzo, il Bologna continui a contare esclusivamente su Rodrigo Palacio nel ruolo di centravanti, considerando anche che l’argentino compirà 39 anni a febbraio. Tra le piste più interessanti c’è sicuramente quella che porta a Patrick Cutrone, arrivato alla Fiorentina un anno fa ma sempre relegato in panchina, prima con Iachini e ora con Prandelli. Il Bologna lo segue dall’estate 2019, e i rossoblù sono in cima ai nomi della lista del procuratore dell’attaccante ex Milan Giovanni Branchini.

Fonte-Repubblica