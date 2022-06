Bigon ringrazia Bologna: “Anni indimenticabili, spero che il lavoro dia ulteriori frutti”

Con una nota Ansa, Riccardo Bigon ha salutato il mondo Bologna dopo l'uscita di scena sancita ufficialmente ieri per far posto al neo arrivato Giovanni Sartori . L'ormai ex diesse del Bologna ha chiuso la sua esperienza lavorativa dopo sei anni di lungo lavoro:

'Un saluto. Semplice, sentito e voluto - le parole di Bigon - Sei stagioni rossoblù che mi resteranno dentro per sempre e che ho vissuto con impegno costante cercando di dare il massimo. Non so se sempre ci sono riuscito ma ho avvertito sempre il calore della gente di Bologna, anche nei momenti in cui le cose e i risultati non ci confortavano. Ma questo è comprensibile e naturale".