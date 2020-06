Bigon: “Orsolini alla Juventus? Non abbiamo necessità di svendere”

Intervenuto a Radio 1, Riccardo Bigon parla del futuro di Orsolini in ottica mercato e traccia le linee per il futuro.

Nel futuro dell’esterno rossoblu pare esserci ancora rossoblu e quando gli viene chiesto di un possibile ritorno del giocatore in bianconero, il diesse risponde così:

“Nel calcio non si sa mai cosa può succedere, siamo talmente assestati che non abbiamo la necessità di svendere. Poi si sa che il mercato ha i suoi momenti e non si può mai dire cosa accadrà”.