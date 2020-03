Bigon e il mercato ai tempi del virus: “Avevamo due trattative in ballo, ma serve quantificare le perdite”

Lunga chiacchierata sul Resto del Carlino per il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon. Ma parlare di mercato in questa fase è complicato: non c’è modo di sapere quando si riprenderà e fissare un budget, con le perdite dovute allo stop, è impossibile.

“Oggi è tutto fermo – ha ammesso Bigon – Io, Di Vaio e gli altri lavoriamo, abbiamo tempo per guardare partite e incrociare pareri, ma programmare affari è difficile. Ci sono altre priorità e poi bisognerà fare i conti con le perdite che comporterà questo stop. I budget sono saltati e impegnarsi in anticipo su certi giocatori è sconsigliabile. Sul piano umano penso che ne usciremo migliori e consapevoli di quelle che sono le cose più importanti”.