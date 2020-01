Bigon: “Con Paz al Lecce mercato chiuso. Futuro? Seguiamo alcuni giocatori”

A un’ora e mezza dalla chiusura del mercato di gennaio, il direttore sportivo Riccardo Bigon ha fatto un bilancio della situazione con l’ultima operazione, ovvero Paz al Lecce.

“Abbiamo perfezionato Paz al Lecce, confidiamo in Corbo se ci fosse bisogno. Direi che con questa operazione il mercato è chiuso. Crediamo di avere un buon organico a disposizione per affrontare il girone di ritorno. In questa fase abbiamo ricevuto tante proposte in entrata, noi le abbiamo ascoltate ma che ci siano state vere o proprie trattative no. Certe situazioni le abbiamo valutate ma nulla di vicino alla chiusura. In rosa ci sono tanti giovani e non dare spazio a loro sarebbe quasi come non averli”.