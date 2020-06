Bigon chiude la porta a Ibrahimovic: “Non è una possibilità”

Si chiude la suggestione Zlatan Ibrahimovic per il Bologna. Lo ha fatto il diesse Riccardo Bigon a Radio 1 parlando di contatti ormai chiusi con lo svedese e di zero possibilità di vederlo in rossoblù.

“E’ una suggestione che capisco visto il nome di alto livello, ma non è una possibilità per il Bologna – ha affermato – Non ci sono più contatti e la cosa non è più presa in considerazione. Si sono sentiti con Mihajlovic l’inverno scorso ma poi ha fatto un’altra scelta”.