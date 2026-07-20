Pazienza con il nuovo allenatore, poi il mercato. Fare oggi previsioni sul futuro del Bologna è molto difficile non sapendo chi arriverà e chi partirà. Ci ha provato Fabio Bazzani dalle colonne di Repubblica Bologna. Queste le sue parole:

“Serve pazienza, dipenderà molto da chi resta e da chi arriva - il suo commento - Riuscendo a trattenere i migliori, soprattutto davanti, il Bologna se la può giocare. Dietro Heggem e Lucumi hanno fatto un grande mondiale, ma sappiamo che il colombiano partirà, così spero nella crescita del muro norvegese con Helland. Tedesco? Una scelta innovativa, il Bologna è andato dritto nella sua strada senza rifugiarsi nell’usato sicuro".