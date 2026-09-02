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Bella partita a Bergamo

Queste le parole del talent di Dazn Fabio Bazzani a Radio Nettuno Bologna Uno dopo la sconfitta di Bergamo e la chiusura del mercato:

“Il Bologna ha fatto una ottima partita a Bergamo. Se con la Lazio meritava almeno il pari, ma nella prestazione non era stato scintillante, a Bergamo ha preso in mano la partita dall’inizio e Tedesco l’ha studiata molto bene. Senza palla anche Tedesco ci ha fatto vedere un Bologna aggressivo che va sui riferimenti. E’ andato uomo su uomo. Con la palla, invece, la costruzione era a tre più due. Diciamo che il Bologna rispetto alla prima uscita è salito di livello”.

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