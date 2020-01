Barrow ha firmato, ma l’ufficialità ancora non c’è

Musa Barrow è ufficiosamente un giocatore del Bologna.

L’attaccante gambiano ha firmato ieri sera il contratto a Casteldebole, ma sul suo utilizzo domenica contro l’Hellas non ci sono certezze. Per motivi burocratici l’ufficialità del trasferimento del giocatore dall’Atalanta al Bologna non è ancora arrivato e il club rossoblù spera di poter completare l’opera nel giro di un paio di giorni e consegnarlo a Mihajlovic per la sfida agli scaligeri. Se non sarà così Barrow debutterà solo nel derby contro la Spal del 25 gennaio. Ad ogni modo, la trattativa è ormai chiusa.

m.m.