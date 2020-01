Barrow-Bologna: le cifre dell’accordo

Moussa Barrow con ogni probabilità sarà un nuovo giocatore del Bologna, dopo una lunga trattativa ecco in arrivo il tanto atteso rinforzo in attacco. L’accordo tra le due parti è stato raggiunto sulla base di 13 milioni più 6 di bonus, la modalità d’acquisto è quella di un prestito con obbligo di riscatto che scatterà a febbraio del 2021.

Per quanto riguarda invece il contratto di Barrow, il giocatore firmerà per una durata di 4 anni in cui percepirà circa 500mila euro a stagione.

Fonte: Di Marzio