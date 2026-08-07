Come un fulmine a ciel sereno, nella serata di ieri il nome di Roberto Piccoli ha fatto irruzione sui tavoli di mercato del Bologna. Primi contatti avviati, La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla di azione decisa da parte dei rossoblù, molto più di quella del Genoa che nei giorni scorsi aveva fatto un tentativo per la punta. Il Bologna fa sul serio, insomma.

Cifre e formula, questi sono i due principali nodi da sciogliere. Cifre: la Fiorentina valuta Piccoli circa 20 milioni di euro, non pochi. Formula: potrebbe essere trovato un accordo su un trasferimento a titolo definitivo, soluzione che la viola prediligerebbe. Ma non è da escludere a priori anche un prestito con diritto di riscatto. Su questo punto sembra esserci maggiore elasticità da entrambe le parti. Certo, per tentare un affondo il Bologna deve prima sistemare altrove Dallinga. Non semplice.