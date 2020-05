Riccardo Orsolini piace non solo in Italia. Secondo quanto riportato da cronachedispogliatoio.it, diversi club stranieri si starebbero muovendo per provare a prendere il talentuoso esterno rossoblu.

Su tutti, il Wolverhampton di Nuno Espirito Santo, pare aver avanzato un’offerta di 20 milioni prontamente respinta dal Bologna.

Restano inoltre da monitorare Roma e Juventus, da molti mesi interessate al giocatore.

Fonte: Cronachedispogliatoio.it