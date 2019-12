Anche la Fiorentina su Kalinic

Se dovesse uscire una punta, nella fattispecie Destro, il Bologna andrebbe ad acquistare una nuova pedina offensiva a gennaio.

Con i discorsi su Ibra chiusi da Sabatini qualche giorno fa, sono rimaste alcune piste percorribili per il club rossoblù: una di queste porterebbe a Nikola Kalinic, attaccante croato ora in forza alla Roma. Di fatto, l’ex Fiorentina ha trovato pochissimo spazio in questa stagione e con ogni probabilità cambierà aria a gennaio. La Roma pensa a Kean come vice Dzeko, l’attaccante dell’Everton interesserebbe anche al Bologna, mentre su Kalinic si sarebbe mossa proprio la Fiorentina. Sarebbe un ritorno, Kalinic ha infatti giocato 69 partite in due anni in viola con 27 gol segnati.

m.m.