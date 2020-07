Intervenuto a Radio Marte, Luigi Sorrentino, agente di Moussa Barrow, ha parlato del futuro del suo assistito spegnendo sul nascere le indiscrezioni che lo vedevano vicino al Napoli:

“Se i tifosi del Napoli pensano a lui come alternativa a Osimenh hanno la fantasia giusta, si cerca sempre qualcuno da accostare alla propria squadra. In questo momento però non c’è nulla, e Barrow sta bene a Bologna. Stravede per Mihajlovic e per la città”.