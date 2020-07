Agente Barrow: “L’anno scorso proposto uno scambio con Inglese”

Sliding doors del calcio. Musa Barrow non è stato lontanissimo dal finire al Napoli l’anno scorso in uno scambio con Roberto Inglese. Lo ha affermato l’agente della punta rossoblù, Luigi Sorrentino, a Radio Punto Nuovo:

“Da quel che so l’Atalanta voleva inserire Barrow nella trattativa per Inglese l’anno scorso – ha ammesso Sorrentino – Alla fine il Napoli voleva monetizzare e lo ha fatto con il Parma. Mi piacerebbe Barrow a Napoli? E’ una grandissima piazza, non possiamo escluderla a priori”.