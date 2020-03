Ag. Radu: “A giugno torna all’Inter”

Nelle scorse settimane il nome di Ionut Radu è stato accostato al Bologna nel caso in cui, la prossima stagione, ci dovesse essere un avvicendamento in porta. Tra i possibili sostituti di Lukasz Skorupski c’è proprio il romeno ex Genoa. Del suo futuro ha parlato l’agente Crescenzo Cecere a Tmw:

“Il calcio è fatto di scelte, il Genoa ha fatto la sua e noi la nostra – ha affermato, in relazione all’arrivo di Perin – Ora siamo al Parma in cui si era fatto male Sepe alla chiusura del mercato e non abbiamo esitato ad accettare. Senza l’infortunio di Sepe magari Radu sarebbe andato all’Inter giocando anche qualche partita. Lui continua a lavorare bene. Giugno? Torneremo all’Inter”.