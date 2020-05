Ag. Orsolini: “Su di lui c’è anche il Napoli, ma vogliamo restare a Bologna”

Donato Di Campli, procuratore sportivo di Riccardo Orsolini, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Radio Marte ha parlato del futuro dell’esterno rossoblu e della volontà da parte del Bologna di continuare a puntare su di lui.

“Riccardo piace al Napoli, è vero, ma anche a tante altre società. A loro in particolare però è sempre piaciuto, è un pallino di Giuntoli. Di mercato vero però su Riccardo in questo momento non ce n’è.

Il Napoli è una società importantissima che ha giocato in Champions e lottato per lo Scudetto, ci mancherebbe non considerarla. Tuttavia da qui a dire che c’è una trattativa ce ne passa tantissimo”.