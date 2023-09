Ag. Montevago: “Ne parlai con Bigon a Bologna”

Diciassette gol in venticinque partite nel campionato di Primavera 1 e una carriera forse da predestinato. Daniele Montevago è uno dei gioielli della Sampdoria e già l'anno scorso è arrivato a sette presenze in massima serie, mentre per il campionato 2023/2024 si è scelto un prestito al Gubbio per accumulare esperienza. Classe 2003, Montevago sta cercando di ritagliarsi una carriera di tutto rispetto e su di lui si era mosso, qualche anno fa, anche il Bologna di Riccardo Bigon . Parola del suo agente Vincenzo Piricò a Tmw:

"C’è stata anche una voce sul Palermo, probabilmente perché ne avevo parlato con Bigon già ai tempi del Bologna. Non c’è stato direttore che non si è complimentato per il valore del ragazzo - le sue parole - La Samp ha deciso di puntare su La Gumina, Borini e De Luca e dare il ragazzo in prestito per valorizzarlo. Le richieste sono arrivate da ogni parte, da Crotone a Cerignola fino alla SPAL e la Pro Vercelli. Questo mi ha fatto molto piacere. Così come gli apprezzamenti di Reggio Emilia e Feralpi".