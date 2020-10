Ag. Mbaye: “Al 90 per cento non si muove da Bologna”

Si giocherà il posto con Lorenzo De Silvestri nel ruolo di terzino destro Ibrahima Mbaye. Il terzino senegalese, arrivato nel gennaio 2015, resterà probabilmente un’altra stagione a Bologna. Lo ha affermato il suo procuratore Beppe Accardi a Tmw.

Per Mbaye si era mosso il mercato turco, il Besiktas lo ha cercato ma non con grandissima insistenza e comunque il ragazzo a Bologna si trova bene e non vuole muoversi. Accardi ha confermato che con grandi probabilità resterà: “Ibra rimante – le sue parole – Vediamo se arriva qualche proposta negli ultimi giorni ma al 90% non si muove”.