Ag. Frabotta: “Mi ricorda Grosso, la Juve ha sempre creduto in lui”

Una dolce scoperta per il mondo juventino. Gianluca Frabotta, arrivato l’estate scorsa alla Juventus nell’ambito della trattativa per il passaggio definitivo di Riccardo Orsolini, si gode la fiducia conquistata agli occhi del nuovo allenatore Andrea Pirlo, con il sogno di debuttare anche nelle coppe europee e di rinnovare il contratto. Del momento dell’ex rossoblù ha parlato il suo agente Claudio Vigorelli: ”

“A luglio la Juve ha rifiutato tutte le proposte in B per tenerlo, ha sempre avuto fiducia in lui – ha affermato a Tmw – Gode della stima del tecnico e della società e lui è un ragazzo freddo, il suo debutto mi ha ricordato quello di Santon all’Inter. A chi assomiglia? Come laterale sinistro rivedo un po’ Fabio Grosso. Rinnovo? Lo abbiamo fatto per l’Under 23, ma ora vediamo cosa ci riserverà il futuro”.