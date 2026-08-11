Prima del via libera il Bologna deve trovare la quadra per Piccoli
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Si avvicina il trasferimento di Thijs Dallinga al Colonia. Scatto decisivo della formazione tedesca, che sembra aver sbaragliato la concorrenza del Werder Brema e del Genoa. Gianluca di Marzio parla di intesa trovata tra i club: il Bologna ha accolto la proposta di prestito con diritto di riscatto per la punta olandese.
Per annunciare la fumata bianca si aspetta che i rossoblù trovino la quadra per Roberto Piccoli della Fiorentina. Il Bologna dal canto suo spinge per un prestito con diritto di riscatto a meno di 20 milioni di euro, una soluzione che non entusiasma la viola. Va detto però che anche la Fiorentina ha fretta di chiudere l'operazione, visto che ha già trovato l'accordo per l'arrivo di Pellegrino dal Parma. Insomma, un domino complicato. Dove manca solo il tassello Piccoli.
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