Accardi: “Vedrei meglio Mbaye di Tomiyasu centrale. Saputo? Il Bfc sta lavorando bene”

Ospite di Marcello Giordano e Lorenzo Bignami a Fede Rossoblù su Radio1909.it, il procuratore di Ibrahima Mbaye, Beppe Accardi, ha parlato della situazione del mercato del suo assistito e del Bologna.

“Ibra ha parlato con l’allenatore e il giocatore è tenuto in considerazione, Sinisa ha stima e fiducia in lui perché è un giocatore che in un gruppo può solo fare bene – ha affermato Accardi – Poi è chiaro che noi ci guardiamo attorno se c’è la possibilità di giocare titolare, ma Bologna è casa sua e sta bene. Alla fine lui fa sempre 20-25 partite e quando viene chiamato in causa si fa trovare pronto”.