Accardi: “Mbaye resta a Bologna, Tomiyasu? Davvero forte”

Intervistato da Manfredi Campione a Sport Today, l’agente di Ibrahima Mbaye, Giuseppe Accardi, dice il proprio punto di vista sulla situazione del proprio assistito al Bologna: “Non ci sono mai state novità per Ibrahima Mbaye. O meglio, sono arrivati sondaggi e richieste, ma c’è la volontà sia del club che del giocatore di proseguire insieme. Perciò nessuna novità sul mercato per Mbaye. Tomiyasu? Bisogna essere realisti, il giapponese è davvero forte, non posso andare a lamentarmi da Bigon (ride ndr). Se vuoi vincere devi sapere chi hai di fronte e poi sconfiggerlo. Se uno non è intellettualmente onesto non fa strada. Ibrahima dovrà lavorare molto se vorrà riprendersi la maglia da titolare. Non è detto che più avanti non possano giocare insieme.”

