Accardi (ag. Mbaye): “Penso rimarrà a Bologna, ma il mercato si è mosso”

Il mercato non è del tutto chiuso in alcuni paesi europei e nelle ultime ore c’è stato un avvicinamento dello Spartak Mosca a Ibrahima Mbaye. Il terzino senegalese sta bene a Bologna ma il suo entourage prenderà in considerazione le mosse del mercato se arriverà una offerta, anche se ci sono molte probabilità che alla fine tutto rimarrà così.

Ne ha parlato il suo agente Beppe Accardi a Radio1909: “Dipenderà da che offerta arriverà – ha affermato – C’è stato un intermediario serio e affidabile, ne parlerò con il Bologna. C’è da dire che Ibra è sereno e lui soffre sempre col sorriso quando non gioca, lui a Bologna sta bene e si farà trovare pronto. Nel mercato non si può mai dire ma credo che resterà a Bologna”.

Fonte – Carlino.