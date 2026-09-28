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L'infortunio di Holm

Dopo un avvio di stagione decisamente al di sotto delle proprie potenzialità, è forse arrivato il momento giusto per Nadir Zortea. Con soli 171 minuti giocati finora in campionato, l’ex Cagliari e Atalanta cerca continuità sulla fascia destra, dove ha dovuto fare i conti con la concorrenza di Holm, tornato a Bologna dopo il prestito alla Juventus nella seconda metà della scorsa stagione.

Lo svedese si è però infortunato durante Svezia-Romania, gara di Nations League. Il problema al bicipite femorale potrebbe richiedere un intervento chirurgico: un’eventualità che, secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa, rischierebbe di tenerlo fermo dai quattro ai sei mesi.

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