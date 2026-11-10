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Il premio il 16 novembre

Sarà Claudio Fenucci, amministratore delegato e vicepresidente del Bologna FC, il protagonista della terza edizione del “Premio Città di Tolentino”, in programma lunedì 16 novembre alle 21 al Teatro Nicola Vaccaj di Tolentino. Al dirigente sportivo sarà conferito il Premio alla Carriera, riconoscimento al percorso professionale maturato ai vertici del calcio italiano. L’iniziativa è organizzata da Università di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, Comune di Tolentino e BSP Football Agency,

“Il mondo del calcio dietro la scrivania” è il tema scelto per questa edizione, che offrirà l’occasione di conoscere più da vicino il lavoro dei dirigenti sportivi, le competenze necessarie per guidare una società calcistica e le sfide di un settore sempre più complesso.

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