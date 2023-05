A Empoli vietato fallire. Capitolo Arna: senza campo si svaluterà, lo rivedremo mai?

Sì, sto per parlare di Marko Arnautovic. Abbiate pazienza ma è un tema, che piaccia o no. Le esclusioni dell'attaccante austriaco nonostante sia rientrato in gruppo incideranno in ogni caso sul futuro del Bologna; tecnicamente per coloro che considerano Arna un valore aggiunto, strategicamente per coloro che lo vorrebbero vedere con un'altra maglia. Sul primo punto le opinioni legittimamente si spaccano - in fin dei conti il Bologna di Motta ha viaggiato bene senza Arna, ma c'è anche il rovescio della medaglia; con lui in campo saremmo più in alto? - mentre sul secondo tasto dovrebbe esserci una convergenza assoluta. Sì, tra infortuni, mancate convocazioni, parole spese in conferenza stampa e mancato utilizzo il valore di Arnautovic agli occhi del mercato si è svalutato, con tutte le problematiche in ottica eventuale cessione.