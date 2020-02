Ex Rossoblu, Viviano e Inter, a ore l’ufficialità

Sembra ormai tutto pronto per il ritorno in Serie A di Emiliano Viviano. Il portiere toscano è infatti prossimo a firmare un nuovo contratto con l’Inter. Il giocatore, svincolatosi a settembre dallo Sporting Lisbona, avrebbe appena superato i test di idoneità presso il CONI e sarebbe pronto a firmare con i milanesi. Un ritorno in nerazzurro per l’estremo difensore ex Bologna. Secondo ANSA, Viviano potrebbe a ore firmare il nuovo contratto con l’Inter.

Viviano che fu strappato al Bologna proprio dai nerazzurri nella stagione alla fine della stagione 2010-2011, per colpa di un errore dei rossoblu nelle trattative a buste chiuse. Un errore che costò al Bologna un affidabile portiere in rampa di lancio. Per lui in due stagioni sotto le Due Torri: 73 partite in rossoblu, 111 gol subiti e 16 reti inviolate.