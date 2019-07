Ex Rossoblu: Verdi verso il Torino, Mirante in uscita?

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i due ex rossoblu Simone Verdi e Antonio Mirante potrebbero essere prossimi ad un cambio di casacca. L’attaccante è fortemente voluto dal Torino, che portando in Piemonte l’esterno, metterebbe a segno quel colpo di alto calibro, che permetterebbe ai granata di combattere nella prossima Europa League. Le due squadre trattano sulla base di 20 milioni, De Laurentiis dice di non voler fare sconti, per meno di 25 non parte, Cairo punterà sull’esclusione di Simone dal progetto Ancelotti per spendere il meno possibile.

Mirante invece potrebbe essere ceduto dalla Roma, che dopo l’acquisto di Pau Lopez, si ritrova con ben 4 portieri, tra questi, Olsen o l’ex Bologna verrà sacrificato. I giallorossi puntano a trattenere l’italiano, ma è l’unico fino ad ora ad avere ricevuto interessamenti importanti, precisamente da Lecce e Parma, mentre per lo svedese solo qualche timido sondaggio dalla Premier League.