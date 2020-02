Ex Rossoblu – Tacopina non si ferma, ora vuole anche il Cesena

Non si ferma più Joe Tacopina. L’avvocato e uomo d’affari statunitense a giugno saluterà la presidenza del club lagunare, ma secondo quanto scrive il Resto del Carlino, avrebbe già un nuovo club nel mirino. Tacopina sembrerebbe infatti interessato all’acquisto del Cesena che attualmente milita in Serie C.

La formazione romagnola è attualmente in mano ad un consorzio di 28 aziende del territorio. Aziende che hanno fatto rinascere il club dopo il fallimento e ora lo guidano con un progetto triennale che scadrà nell’estate 2021. Al momento l’avvocato americano si sarebbe fatto avanti senza alcun seguito. Dopo Roma, Bologna e Venezia, Tacopina ha messo nel mirino una nuova squadra italiana.