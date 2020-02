Ex Rossoblu – Niente Inter per Viviano

Non cambieranno i portieri tra le fila dell’Inter. I nerazzurri hanno di fatto deciso di non inserire un nuovo portiere e di puntare su Padelli fino al rientro di Handanovic. A farne le spese sarà Emiliano Viviano, che non verrà tesserato dalla formazione milanese. Il portiere sloveno ha ricominciato ad allenarsi chiudendo le porte ad un nuovo ingaggio di Viviano in nerazzurro.

Viviano che fu strappato al Bologna proprio dall’Inter nel 2011. Il trasferimento fu il risultato di un disastro rossoblu durante la sessione di mercato estiva. Gli emiliani infatti non trovarono l’accordo con l’Inter per la risoluzione della comproprietà e si giocò alle buste il portiere toscano. In un grossolano errore nella compilazione delle buste da parte dei bolognesi, l’Inter strappò il portiere alle Due Torri, riportandolo sotto la Madonnina.