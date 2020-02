Ex Rossoblu: Diego Lopez nuovo allenatore del Brescia

Torna ad allenare in Serie A Diego Lopez, ex tecnico anche del Bologna. Il Brescia ha infatti appena annunciato di aver ingaggiato l’uruguaiano come nuovo allenatore, dopo aver esonerato Eugenio Corini. Il suo vice sarà Michele Fini, lo stesso che lo seguì durante l’avventura in rossoblu.

Diego Lopez ha allenato il Bologna nella stagione 2014-15, con i rossoblu in Serie B. Sulla panchina emiliana, il tecnico nato a Montevideo ha collezionato 40 partite, tra campionato e Coppa Italia. Per lui 16 vittorie, 15 pareggi e 9 sconfitte, prima di essere esonerato a maggio, dopo la sconfitta per 2-1 contro il Frosinone, risultato che fece precipitare il Bologna al 4′ posto. Al suo posto venne ingaggiato Delio Rossi.