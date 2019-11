Ex Bologna, Ballardini per il dopo Tudor a Udine

L’ex allenatore rossoblu Davide Ballardini è pronto a fare il suo ritorno su una panchina di Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb infatti, l’allenatore romagnolo è uno dei candidati a sostituire Tudor a Udine. La corsa per la panchina friulana secondo la testata online è una sfida a due tra Ballardini e Zenga. La decisione del patron Pozzo è attesa in serata.

Ballardini è stato allenatore del Bologna da gennaio 2014 fino a fine stagione, quando i rossoblu retrocedettero in Serie B. Un’esperienza poco fortunata la sua, nella quale riuscì a raccogliere appena 14 punti in 20 partite, con 2 sole vittorie. Per il tecnico romagnolo un’esperienza anche sulla panchina delle giovanili rossoblu dall’88 al 93, con cui vinse anche un titolo Nazionale con i Giovanissimi.