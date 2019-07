Diawara alla Roma, contratto fino al 2024

Adesso è ufficiale: Amadou Diawara è un giocatore della Roma. Il giocatore approda nella capitale per 21 milioni di euro, dal Napoli, dopo aver firmato un contratto che lo legherà fino al 2024 con il club giallorosso.

Il giocatore classe ’97 della Guinea fu lanciato nel massimo campionato dal Bologna nella stagione 2015-16, all’epoca guidato da Delio Rossi, dove chiuse l’annata con 35 presenze, prima di lasciare la squadra a fine stagione, in seguito ad un turbolente litigio tra la società rossoblu e il giocatore, che non si presentò al ritiro nonostante fosse ancora legato alla società di Joey Saputo. Durante quella stessa sessione di mercato i bolognesi cedettero il giovane mediano al Napoli per una cifra intorno ai 15 milioni, 74 presenze e 2 gol per il ragazzo in 3 stagioni coi colori azzurri.