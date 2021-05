Ibrahimovic ha solo cinque mesi più del nostro vecchietto eppure si "straccia" di continuo. Invece Rodrigo folleggia per tutto il campo e per tutto il campionato, fermandosi ai box ogni tanto solo per bersi una bibita. Addirittura nelle partite finali ritrova pure la via del gol. Straordinarissimo. Un altro anno lo regge bene secondo me. E, se sarà l'ultimo, via ai festeggiamenti per un campione che ha onorato i colori rossoblu come pochi altri.