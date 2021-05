Verona-Bfc per il decimo posto e per fermare la Juve

Il Bologna ha più obiettivi nelle ultime 2 giornate di campionato che non nelle 36 precedenti partite. Grazie ad una classifica che si è congelata nella posizione di nostro interesse nel turno dove Bologna-Verona si giocano il posticipo della trentasettesima giornata, con le sconfitte interne di Udinese, Genoa e Fiorentina contro Sampdoria, Atalanta e Napoli, la partita di stasera offre spunti veramente interessanti. Sulla carta, le squadre potrebbero scendere in campo anche in ciabatte o pantofole ma per le 2 società, il decimo posto vale poco più di 6 milioni di Euro. Solo per fare un esempio, il Bologna si pagherebbe il riscatto di Soumaoro, Antov e il cartellino di Hickey. Capite come tra arrivare decimi o undicesimi ci sia una bella differenza. L’inopinata sconfitta dei rossoblu di mercoledì scorso contro il Genoa per 0-2, quando anche un pari avrebbe salvato matematicamente i grifoni dalla retrocessione, ha un po’ rovinato la rincorsa all’ultima poltrona utile della classifica di sinistra.