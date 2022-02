Urge muovere la classifica tornando al gol

Il Bologna del dopo Bologna-Roma 1-0 gol vittoria di Svanberg, si è piantato. Pensate, dopo quella vittoria di inizio dicembre, con ben 24 punti in 15 giornate, era sesto appaiato a Fiorentina e Juventus, ad un solo punto dalla Roma quinta. Da quel momento, solo 4 punti nelle ultime 10 giornate che poi sono 9 per via di Bologna-Inter non giocata e ancora da recuperare. Se andiamo ad analizzare questa debacle, il cambio di modulo di Sinisa un pelo più prudente, ha si regalato una maggior solidità difensiva anche se non proprio granitica ma ha tolto parecchio al potenziale offensivo con molti giocatori, che in attacco non riescono più a segnare. Emblematico il caso Arnautovic; non segna una rete da novembre, peraltro su rigore a Spezia, 0-1. I suoi sostituti si chiamano Falcinelli, clamorosamente rivalutato dal mister serbo per poi essere sparito nuovamente dalle rotazioni e Santander, spesso out per svariati acciacchi e malanni. Soriano al momento incide quasi meno di zero e Barrow di ritorno dalla Coppa d’Africa, è ancora molliccio. Non a caso, solo Orsolini con 4 reti nelle ultime 6 uscite, è l’unico ad aver segnato con una certa continuità.