Un Motta stellare fa brillare la Scala del calcio

Il Bologna visto ieri al Meazza contro l'Inter è un Bologna fantastico. Un ThiagoMotta stellare, ha fatto brillare anche la Scala del Calcio. Così, dopo il doppio vantaggio interista già al 13esimo minuto, il Bologna è stato bravo a non disunirsi, a restare in partita e a dimezzare lo svantaggio poco prima del 20esimo, con altri 70 minuti più recupero da giocare. Disposizione tattica di mister Motta praticamente perfetta, con Aebischer su Calhanoglu, Freuler su Barella e Ferguson a schermare Mkhitaryan. Difesa a 4, con Calafiori e Beukema anche bravi ad uscire dalla linea difensiva, a dettare le ripartenze del Bologna. Orsolini, aldilà del gol realizzato su rigore, è stato una spina nel fianco per Bastoni e bravo a ridurre le folate di Di Marco, coadiuvato anche da Aebischer e De Silvestri. Ndoye, invece, spostato a sinistra non ha la stessa resa di quando gioca a destra. Lo svizzero, è come se fosse più limitato; qui Motta, deve provare a far qualcosa perché il potenziale del giocatore è veramente elevato. Zirkzee, è un terminale offensivo e al tempo stesso, fa risalire la squadra, con classe, eleganza e maestria come solo lui sa fare.