Un Milan di rigore, inguaia il Bologna

Il Bologna quasi al completo nelle ultime 3 giornate con fuori solo Mbaye, Medel e Santander, ha raccolto solo 3 punti. Vero, gli avversari sono stati Verona, Juventus e Milan, quasi il peggio che potesse capitare in calendario proprio a cavallo della fine del girone di andata e l’inizio del ritorno. Con 20 punti in 20 partite, si viaggia esattamente alla media di un punto a partita, sufficiente probabilmente per salvarsi ma che continua ad appiattire una piazza ed una società che da 6 anni abbondanti, non riesce a trovare stimoli e a fare il salto di qualità. In questi anni, è sempre mancato un tassello per fare il salto.

Scheda 1 di 4