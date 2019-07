Un buon Bologna davanti a 1000 tifosi

Il primo weekend di ritiro del Bologna a Castelrotto si è concluso con l’amichevole contro la squadra locale dello Sciliar. Una buona sgambata per cominciare a riprendere confidenza con il pallone e cominciare a provare gli schemi tra vecchi e nuovi arrivati.

Ieri mattina la squadra si era allenata molto con il pallone provando a partire con palla dal portiere lanciata da centrocampo da uno dell’area tecnica per mettere subito pressione alla difesa. Casacca nera per le riserve e casacca verde per i titolari che hanno poi giocato contro lo Sciliar. Interessante l’allenamento mattutino dove le azioni venivano poi interrotte dopo 2-3 ripartenze per spiegare alcuni dettami tattici e per dissetarsi. Hanno prevalso le difese. Tornando al match del pomeriggio terminato 5-0, si sono già visti gli ottimi spunti sulla sinistra di Dijks, suo l’assist per il primo gol stagionale siglato da Mattia Destro. Lo stesso Destro, in 5 minuti, si è divorato 2 gol praticamente fatti.In difesa, Denswil mostra ottima tecnica e dinamismo. Molto forte anche negli stacchi aerei. Schouten quando è entrato ha mostrato ottime geometrie. Ricorda Ciccio Marocchi con più fisico. Primo tempo terminato 3-0 con le reti di Falcinelli e Sansone.

Nel secondo tempo è entrata una squadra completamente diversa e risultato fissato sul 5-0 con Falcinelli e Cassandro, giocatore premiato come miglior difensore al Torneo di Viareggio. Palacio si muove con la solita leggerezza ed astuzia. Da seguire con attenzione El Kaouakibi e Juwara. Il primo mi ha impressionato per stazza fisica e potenza. Esterno destro ricorda per certi versi Masina. Ha 21 anni ed ha a mio avviso ampi margini di miglioramento. Juwara invece è velocissimo ma al tempo stesso molto diligente tatticamente. Il diciottenne del Gambia, promette di diventare un gran bel giocatore. Il match aldilà del risultato ha mostrato una certa fluidità di manovra. La squadra ha sempre cercato di trovarsi seguendo sempre una propria trama di gioco con le fasce utilizzate sia a destra spesso con Palacio con Mbaye un po’ più bloccato in difesa e a sinistra spesso con Dijks e Sansone.

Oggi presentazione alla stampa di Denswil e domani dovrebbe arrivare a Castelrotto Tomiyasu che ha deciso di terminare in anticipo le vacanze per aggregarsi con la sua nuova squadra. Il suo arrivo era previsto x il secondo ritiro in Austria. Oggi, o alla lunga domani, Skov Olsen darà una risposta definitiva se accettare Bologna o se restare in patria o andare altrove. Domani anche sarà il giorno del ricovero di Sinisa Mihajlovic. Un in bocca al lupo al nostro guerriero che avrà bisogno del massimo sostegno da parte di tutti noi.