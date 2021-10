Semplice: da quando Sinisa Mihajlovic lo ha esentato da compiti di fascia che evidentemente non aveva voglia, o non gli riusciva più, di assolvere, è diventato una macchina da goal. Che giochi sempre con questo spirito, puntando in porta da ogni posizione senza guardarsi troppo alle spalle. Con Arnautovic vicino può esplodere.