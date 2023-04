Aveva ragione Thiago Motta

"Siamo contenti per il risultato, ma personalmente non molto della prestazione. Ci sono delle cose da migliorare, dei dettagli nei quali possiamo crescere e fare meglio". Così aveva parlato Thiago Motta al termine della rotonda vittoria ottenuta dal Bologna contro l'Udinese, 3-0, una sfida dominata e oggettivamente mai in discussione. E proprio per questo in molti si erano chiesti: davvero si può fare meglio di così? E la risposta è stata sì. E l'ha data sempre Thiago Motta, ma questa volta non a parole, bensì sul campo.