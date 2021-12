TBW METEO – Insidia nebbia sul DallAra

di Gionni Forlenza

Nella giornata odierna, Bologna si è svegliata ovattata di nebbia e con un rotondo -3 di temperatura con principio di galaverna. Nelle ore centrali della giornata, la nebbia tenderà a dissolversi o a sollevarsi parzialmente. Nel corso del match Bologna-Juventus, valido per la diciottesima giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio dell’arbitro Orsato alle ore 18, il cielo qualora dovesse essere visibile, si presenterà sereno. Incombe però il rischio nebbia dove potrebbe a quell’ora ripresentarsi anche se non fitta. Temperatura compresa tra 0/+3 gradi, vento assente o al più debole da sud-ovest, umidità compresa tra 90-100% e visibilità discreta o scarsa in caso di nebbia con visibilità a 50-70mt. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 90-100%. Per tutti i tifosi presenti al Dall’Ara consiglio un look tipicamente invernale con kit completo di cuffia e guanti e con sciarpa ovviamente rossoblu. Sempre Forza Bologna!