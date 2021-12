TBW METEO – Coperto e freddo umido al Mapei

di Gionni Forlenza

Sassuolo-Bologna valida per chiudere il girone di andata del massimo campionato con fischio d’inizio alle 16,30, si giocherà con cielo molto nuvoloso o coperto, temperatura compresa tra 4-7 gradi, vento calmo o al più debole da nord, umidità compresa tra 85-95% e visibilità discreta. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 80-90%. Per tutti i tifosi presenti al Mapei Stadium di Reggio, consiglio un look tipicamente invernale corredato da kit con guanti, cuffia e sciarpa rigorosamente rossoblu. Sempre Forza Bologna!