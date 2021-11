Raggiunta quota 6 reti, quinto in Italia per numero di conclusioni a rete, rigorista affidabilissimo, adesso tira pure calci di punizione anche se il suo allenatore, e conterraneo di origine familiare, dice che non è capace. Invece ho scoperto che anche in Nazionale ne ha tirati bene parecchi. Che dire? Intorno a lui è cresciuto, da Empoli in poi, un Bologna da sesto posto. Non serve aggiungere altro