Si avvicinano Bernardeschi e Touré?

Il Bologna, senza particolari intoppi, prosegue il ritiro di Valles. Sedute di allenamenti piuttosto intense e con tanto pallone, con Motta attento anche ai minimi dettagli. Ieri, una sola seduta mattutina, niente rafting, mentre oggi si torna alle due sedute canoniche. Zirkzee rientra il 20 luglio, non salirà a Valles, si allenerà a Casteldebole e si aggregherà alla squadra all’inizio della prossima settimana. A inizio agosto, poi, il Bologna farà una tournée in Olanda ed affronterà l’Utrecht e l’AZ Alkmaar, quest’ultima, ex squadra di Sam Beukema. Guardando al mercato, potrebbe esserci la cessione di Dominguez al Milan, che tanto piace a Stefano Pioli, in cambio di Touré, oltre ad un corposo conguaglio a favore del Bologna. Operazione che accontenterebbe il giocatore, che si ritroverebbe a giocare la Champions League, il Milan e le casse del Bologna, oltre a riempire il buco dell’esterno sinistro basso, rimasto vacante dal rientro alla Juve di Cambiaso e di Kyriakopoulos al Sassuolo. In caso di cessione dell’argentino, si dovrà cercare un suo sostituto, anche se Moro, con caratteristiche diverse, potrebbe riempire quel ruolo.