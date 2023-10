Sassuolo-Bologna, i migliori e i peggiori

Aspetterei ancora un pochino prima di usare parole tipo "fenomeno" o "fuoriclasse". Può diventarlo certamente e partita dopo partita accende scintille che illuminano la strada giusta. Controllo di tacco, dribbling sul portiere e deposito della palla in rete: tutto con apparente semplicità, dritto a testa alta e leggero come sapevano fare, ad esempio, due immensi connazionali come Cruijff e VanBasten, cioè i miei preferiti di sempre. Ho detto poco?