Sartori deve prima cedere

Il mercato del Bologna in entrata è piuttosto ingessato. Dovendo muoversi prevalentemente con l’auto finanziamento, Giovanni Sartori dovrà prima cedere alcuni giocatori e farlo anche piuttosto in fretta per non perdere poi, gli obiettivi principali, le prime scelte scritte nel taccuino del responsabile dell’area tecnica. Molti giocatori che piacciono al Bologna, piacciono anche ad altre società. Al momento, si può solo agire su giocatori in scadenza di contratto o attraverso i prestiti. Offerte per Hickey e Svanberg non giungono. Al momento, solo offerte ritenute troppo basse. Lo scozzese, viene valutato 23-25 milioni di € mentre lo svedese, sui 15-18 milioni. Per lo svedese, essendo in scadenza il prossimo 30 giugno 2023, si tenta di cederlo almeno per la metà, sugli 8-9 milioni. Per Hickey invece, il discorso è diverso. Il Bologna è forte, con un contratto che scade il 30 giugno 2024. La sensazione è quella che se dovesse arrivare un’offerta a 20-21 milioni, il Bologna potrà anche cederlo. Si perché il prossimo anno, qualora lo scozzese non dovesse rinnovare, ci si potrebbe trovare nella stessa situazione di Svanberg. Il giocatore potrebbe anche aumentare di valore ma trovarselo poi, in scadenza l’anno successivo. O lo si vende o si tenta di prolungargli il contratto.