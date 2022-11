Risultato pesante: un errore disunirsi dopo il 2-1

Se alla vigilia di Inter-Bologna, mi avessero detto che il Bologna avrebbe perso con l’identico risultato tennistico della scorsa stagione, specie dopo essere anche passato in vantaggio, non ci avrei creduto. Si perché il Bologna della prima mezz’ora è quasi da applausi. Pochi minuti e Arnautovic si impossessa della palla, oltrepassa il centrocampo interista e in 3 contro 2, serve Barrow sulla sinistra, che di sinistro, calcia un rasoterra che sfiora il palo alla sinistra di Onana. Passano 5 minuti ed è Arnautovic che ben servito in area da un perfetto lancio di Lykogiannis, calcia quasi a tu per tu con il portiere e per poco non lo beffa, passandogli sotto le gambe. In maniera anche un po’ fortunosa, dopo i primi 15 minuti, l’Inter non si trova sotto. Al 22simo però, ecco il vantaggio rossoblu, dove stavolta, è il Bologna ad aver fortuna; Orsolini tira da fuori area, il pallone andrebbe fuori di 6 metri, sbatte però sulla schiena di Lykogiannis che si trova in area e la deviazione involontaria del greco, spiazza il portiere, andandosi il pallone ad infilare alla propria sinistra, potendolo solo osservare mentre entra. E l’Inter? Primi 25 minuti giocati col freno tirato, quasi ad osservare ed arginare le manovre rossoblu, con la squadra ospite ben messa in campo da Motta. Al minuto 26 però, succede un qualcosa quasi di inaspettato. Lykogiannis tenta di arginare sulla sua sinistra, un tentativo di cross, la palla s’impenna e giunge al limite dell’area sotto forma di campanile; Dzeko con il destro, calcia al volo azzeccando l’angolo alla destra di Skorupski che pur tuffandosi ed allungandosi al massimo, nulla può. È un gol di rara fattura, ovviamente unito ad una buona dose di fortuna, visto che il pallone scende almeno da 20 metri e viene calciato al volo.